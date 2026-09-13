Путин ще звънне на Ердоган утре
Турският премиер Бинали Йълдъръм отрече да е предлагана компенсация на Русия за сваления СУ - 24 Президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Редж...
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Турският премиер Бинали Йълдъръм отрече да е предлагана компенсация на Русия за сваления СУ - 24 Президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Редж...
Президентът на Русия Владимир Путин покани блитански експерти да изследват черната кутия на бомбардировача Су-24, който бе свален от турските ВВС мина...
Разкриха самоличността на загиналия пилот на сваления Су-24. Това твърдят от Международното доброволческо общество InformNapalm, от което уточняват, ч...