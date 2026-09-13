Джани просълзява с „Прегръдката на ангела“
Спектакълът на Магдалена Ралчева събира познавачи на 26 февруари в Студио 5 на НДК
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Спектакълът на Магдалена Ралчева събира познавачи на 26 февруари в Студио 5 на НДК
Из цяла България аплодират Иванка в „Никой не е пълно 6“
София. Група PSS ще представи първата си песен на български език на предколеден концерт в Студио 5 в София в неделя, 22 декември. Новото парче "Мечта"...