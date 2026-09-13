Багер спасява 800 от буйна река
Стряма скъса дига на няколко места, кмет алармира от месеци за проблема Пловдив. Багер спешно укрепва дига на река Стряма, за да не залее село с 800...
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Стряма скъса дига на няколко места, кмет алармира от месеци за проблема Пловдив. Багер спешно укрепва дига на река Стряма, за да не залее село с 800...
Дядо Николай ще го освети на 21 септември, готвят му владишки трон Близо един век пловдивското село Стряма чака нов православен храм. Точно преди 86...
Товарен автомобил се стовари в река Стряма, предаде БНР. Шофьорът е изгубил контрол над управлението на машината заради високата скорост, с която се е...