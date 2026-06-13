Укрепват спешно срутването в гробницата на Севт III
Експерти от Министерството на културата огледаха през уикенда срутването в гробницата на Севт III и са категорични, че укрепването на свличащата се зе...
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Експерти от Министерството на културата огледаха през уикенда срутването в гробницата на Севт III и са категорични, че укрепването на свличащата се зе...