Стреля се на наша основна магистрала!
Инцидентът е край свиленградското село Момково
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Инцидентът е край свиленградското село Момково
Полицията залови бес с мигранти
Каква е причината за поредната свада
Куршумът пробил стената, която деляла дома на семейството от съседен апартамент, и се забил в съдомиялна машина
50-годишният е дал показания
Ще има глоби само за тези, които целенасочено пречат на кампанията, каза Сергей Цветарски
Мъж стреля по смок, но улучи съседка. Куриозната ситуация се е разиграла в мездренското село Крапeц. Пострадалата се е отървала с голяма уплаха и малк...
Видимо добре почерпен перничанин на 64 години е задържан в полициятазаради стрелба с пистолет по негова съседка. Около 22 часа вчетвъртък на тел....