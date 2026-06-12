Русия се разпада, Турция доминира в Близкия изток
Прогнозата е на "Стратфор" за следващите 10 г.Тежка криза удря Германия, възход за Полша Глобалната карта ще претърпи основни метаморфози в следващит...
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Прогнозата е на "Стратфор" за следващите 10 г.Тежка криза удря Германия, възход за Полша Глобалната карта ще претърпи основни метаморфози в следващит...