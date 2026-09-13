Откриха първия български Камино: 81 км към мощите на Свети Йоан
В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път
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В храм „Успение Богородично“ в Малко Търново бяха осветени първите стъпки по новия поклоннически път
Древни светилища, астрономически обсерватории и легенди за цар Лизимах оформят един от най-големите култови комплекси по Българското Черноморие
Премахнат некролог прати пенсионер в болницата. Възрастният мъж е със счупен крак, след като бил изблъскан от свой съсед и паднал по стълбите между дв...