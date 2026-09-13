Радослав Росенов записа исторически триумф
21-годишният българин стана шампион в категория до 60 килограма
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21-годишният българин стана шампион в категория до 60 килограма
Станимира Петрова отсрами жените със злато Чудото на "Стандарт" Даниел Асенов за пореден път доказа, че е бъдещето на родния бокс. Тайсъна от Кукорев...
Скандал и огромен гаф белязаха старта на 67-то издание на международния турнир по бокс "Странджа". Сходните имена на състезаващите се в кат. до 51 кг....