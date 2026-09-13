Държавата поема и осигуровките /ОБНОВЕНА/
Безлихвените заеми до 1500 лева със срок на погасяване до 10 г., регистрираните на борсата с право да работят в селското стопанство без да губят обезщ...
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Безлихвените заеми до 1500 лева със срок на погасяване до 10 г., регистрираните на борсата с право да работят в селското стопанство без да губят обезщ...
Цигарите ще започнат да поскъпват догодина заради увеличение на акциза. Според текстовете, приети от депутатите, евтините цигари ще увеличават цените...
На днешната отрита приемна на ъгъла на ул. „Шести септември" и ул. „Граф Игнатиев" кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Средец" Вергиния Стоянова се с...
Вергиния Стоянова, кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Средец" и младежите от МГЕРБ - София организираха турнир по тенис на маса в Княжевската градин...
На открита приемна в кв. „Гео Милев" кандидатът на ГЕРБ за районен кмет Наталия Стоянова и кандидатите за общински съветници Живка Новкова, Нина Чане...