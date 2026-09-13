IN MEMORIAM: От синьо острие до жълт кардинал
Сив кардинал или стратег, антикомунист или острие на Москва, държавник или въжеиграч? Тези въпроси се въртяха непрекъснато в началото на 90-те около е...
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Сив кардинал или стратег, антикомунист или острие на Москва, държавник или въжеиграч? Тези въпроси се въртяха непрекъснато в началото на 90-те около е...
Бившият външен министър Стоян Ганев почина в болницата в Гринич, Кънектикът, САЩ. Той е издъхнал на 1 юли след дълга борба с рак на белите дробове, 2...
Бившият депутат е в болница в тежко състояние