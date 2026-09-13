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Почина Стоян Ганев

Почина Стоян Ганев

Бившият външен министър Стоян Ганев почина в болницата в Гринич, Кънектикът, САЩ. Той е издъхнал на 1 юли след дълга борба с рак на белите дробове, 2...

02 юли | 20:03
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