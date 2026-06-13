Фенове се правят на инвалиди, за да гледат „Стоук Сити“- „Евертън“

Двама фена на „Евертън" са се представили за инвалиди, за да влязат безплатно на „Британия Стейдиъм" за сблъсъка от последния изигран кръг на Висшата...