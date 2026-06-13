Фенове се правят на инвалиди, за да гледат „Стоук Сити“- „Евертън“
Двама фена на „Евертън" са се представили за инвалиди, за да влязат безплатно на „Британия Стейдиъм" за сблъсъка от последния изигран кръг на Висшата...
Следете всички новини, анализи и коментари за „Стоук Сити“-„Евертън“. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двама фена на „Евертън" са се представили за инвалиди, за да влязат безплатно на „Британия Стейдиъм" за сблъсъка от последния изигран кръг на Висшата...