"Тотнъм" доближи "Лестър" с бой насред "Британия"
"Тотнъм" победи с 4:0 "Стоук" насред "Британия Стейдиъм" в последния мач от 34-ия кръг на Висшата лига. За категоричния успех като гост точни за "шпо...
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"Тотнъм" победи с 4:0 "Стоук" насред "Британия Стейдиъм" в последния мач от 34-ия кръг на Висшата лига. За категоричния успех като гост точни за "шпо...
"Ливърпул" успя да надделее над "Стоук Сити" с 1:0 в първия от двата полуфинални мача на турнира за Купата на Лигата на Англия. По този начин "червени...
Отборът на "Челси" претърпя поредната си загуба във Висшата лига. Този път, възпитаниците на Жозе Моуриньо, който не беше на пейката, претърпяха пораж...
"Стоук Сити" успя да победи и отстрани лондонския "Челси" за Купата на Лигата след равенство в редовното време и продълженията (1:1). При изпълнението...
"Стоук" Сити записа трети пореден успех във Висшата лига. "Грънчарите" биха "Суонси" като гост с 1:0 в последния мач от 9-ия кръг на английския шампио...
Ливърпул. Тимът на "Ливърпул" започна с победа и три точки в актива си новия сезон на английската Висша лига, след като взе минималното 1:0 над "Стоук...
Стоук он Трент. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" сър Алекс Фъргюсън заяви, че Робин Ван Перси "почти го е убил", когато отиде да прегърне докато праз...