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"Челси" загуби и от "Стоук"

"Челси" загуби и от "Стоук"

Отборът на "Челси" претърпя поредната си загуба във Висшата лига. Този път, възпитаниците на Жозе Моуриньо, който не беше на пейката, претърпяха пораж...

08 ноември | 8:19
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