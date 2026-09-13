Осакатен "Ливърпул" пребори "Стоук" в мразовита нощ

"Ливърпул" успя да надделее над "Стоук Сити" с 1:0 в първия от двата полуфинални мача на турнира за Купата на Лигата на Англия. По този начин "червени...