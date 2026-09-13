Монета от 2 стотинки струва колкото апартамент в София
Абсолютният рекордьор е монетата 100 лева от 1894 година, наричана "шедьовърът"
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Абсолютният рекордьор е монетата 100 лева от 1894 година, наричана "шедьовърът"
„Черешката на тортата“ е една монета от 2 ст.
За година дизелът е поскъпнал с над 60%
Общинските съветници в Кюстендил се разминаха със заплатата от 1 стотинка. Предложението за символичното месечно възнаграждение беше на местната дясн...
София. 1 стотинка на минута за разговор от домашен телефон към всички оператори у нас, фиксираните мрежи в Европа и фиксираните и мобилни мрежи в САЩ...