Голям проблем с хората у нас. Плашещи данни
Евростат излезе с тревожна статистика
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Евростат излезе с тревожна статистика
Учените са установили, че обемът на ледниците е намалял наполовина за 85 години
Това предвиждат учени до края на века
Мъжете са 3 395 701, а жените - 3 604 338, сочат данните на Националния статистически институт
С повече от 100 000 са се стопили учениците у нас за последните 6 години. Шокиращите данни бяха огласени в одит на Сметната палата. От 856 хиляди през...
Варна. Дефицитът на места в забавачките във Варна ще се стопи напълно до идната пролет, обявиха от просветната дирекция в общината. В момента ред чак...