Сребро за сестри Стоеви в Базел
Българките загубиха на финала от Перли Тан и Муралитаран Тинаах от Малайзия
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Българките загубиха на финала от Перли Тан и Муралитаран Тинаах от Малайзия
На финала българките надвиха датчанки за 32 минути
Битката за първото място е утре
Организаторите извадиха всички китайки от схемата заради коронавируса
Сестри Стоеви спечелиха първото място на двойки
Българките ще играят на финала с вторите в схемата Давлетова/Болотова
Българските бадминтонистки отпаднаха на четвъртфинала на силния турнир в Китай
Българките са на четвъртфинал в Китай
Габриела и Стефани ще подадат сигнал и до главния прокурор
Министър Кралев ще разкрие виновните
Габриела и Стефани скочиха на президента на федерацията Володя Златев
Габи и Стефани ще играят на финалния турнир по бадминтон в Китай
Водещият български дует в бадминтона Габриела и Стефани Стоеви, които са водачки в схемата на Откритото първенство на Русия се класираха с лекота за ч...
Единствените ни златни медалистки от първите европейски игри в Баку - сестри Стоеви, удариха в земята руските спортисти. Вчера стана ясно, че бонусът,...
Стоеви обраха титлите на международния турнир по бадминтон в Истанбул с награден фонд 5 хиляди долара. България спечели общо три. Сестрите Стефани и...