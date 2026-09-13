Стенли подарява абитурентски облекла на бедни младежи и девойки
Извecтният с блатворителните си инициативи cтилиcт Cтaнимиp Haнчeв – Cтeнли oт Kaзaнлъĸ е събрал aбитypиeнтcĸи poĸли, ĸocтюми, oбyвĸи и бижyтa, дарен...
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Извecтният с блатворителните си инициативи cтилиcт Cтaнимиp Haнчeв – Cтeнли oт Kaзaнлъĸ е събрал aбитypиeнтcĸи poĸли, ĸocтюми, oбyвĸи и бижyтa, дарен...
Свет Голдман Той мразеше Горбачов, САЩ, както и женствените играчи. В същото време създаде най-големия отбор, който е съществувал в СССР. Заслужава с...
Посрещнете пънка, призовават стилистите