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Последният сталинист

Последният сталинист

Свет Голдман Той мразеше Горбачов, САЩ, както и женствените играчи. В същото време създаде най-големия отбор, който е съществувал в СССР. Заслужава с...

26 ноември | 18:25
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