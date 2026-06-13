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Нова мода: Ръка за селфи

Нова мода: Ръка за селфи

След като селфи-стиковете набраха неочаквана популярност, най-вече сред младежите, ново приспособление за автопортрети е на път да се превърне в мания...

29 април | 8:57
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