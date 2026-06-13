Принудиха "Славия" да стане "Стик"
Мъжкият отбор "Славия 2005" е принуден да играе под името "Стик" (Генерал Тошево) в Държавното първенство по хокей на трева, което се провежда в курор...
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Мъжкият отбор "Славия 2005" е принуден да играе под името "Стик" (Генерал Тошево) в Държавното първенство по хокей на трева, което се провежда в курор...
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