Валери Петров слезе от небето
Стихове и думи от приятели звучаха на 95-ия рожден ден на поета Един добър човек влезе в НДК в сряда вечерта и напълно незабележим седна на най-отдал...
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Стихове и думи от приятели звучаха на 95-ия рожден ден на поета Един добър човек влезе в НДК в сряда вечерта и напълно незабележим седна на най-отдал...