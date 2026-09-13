Стела Енева с тежки думи! Каза голямата си болка
След завръщшането от Параолимпиадата
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След завръщшането от Параолимпиадата
Тя се завърна след двегодишно отсъствие
Стела Енева вярва в обжалването на наказанието си. Както е известно, параолимпийката бе санкционирана с 4 години лишаване от състезателни права заради...
Българската параолимпийка Стела Енева получи тежко наказание заради употребата на допинг. Тя е лишена от състезателни права за четири години. Тя даде...
Една от най-титулуваните ни параолимпийки Стела Енева е дала положителна допинг проба, съобщи BGathletic.com, цитирани от Gong.bg. По случая на свето...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи почетен медал за заслуги на световната шампионка в тласкане на гюле и сребърна медалистка в хвърля...
Стела Енева взе сребро в мятането на диск на Световното първенство за хора с увреждания, което се провежда в катарската столица Доха. Параолимпийката...
Стела Енева завоюва днес сребърен медал в мятането на диск на Световното първенство за хора с увреждания, което се провежда в катарската столица Доха....
Стела Енева завоюва днес втора световна титла на Световното първенство за хора с увреждания, което се провежда в катарската столица Доха. Параолимпийк...
Параолимпийката Стела Енева стана първа в тласкането на гюле днес на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания, което се провежда в...
Суонзи. България вече е с втора титла от Европейското по лека атлетика за спортисти с увреждания в Суонзи (Великобритания), след като Стела Енева триу...