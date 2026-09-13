Всичко за Стела Енева

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Последни новини Спорт
Енева гори за четири години

Енева гори за четири години

Българската параолимпийка Стела Енева получи тежко наказание заради употребата на допинг. Тя е лишена от състезателни права за четири години. Тя даде...

24 юни | 0:00
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Стела Енева взе сребро

Стела Енева взе сребро

Стела Енева взе сребро в мятането на диск на Световното първенство за хора с увреждания, което се провежда в катарската столица Доха. Параолимпийката...

27 октомври | 20:25
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Сребро за Стела Енева в Катар

Сребро за Стела Енева в Катар

Стела Енева завоюва днес сребърен медал в мятането на диск на Световното първенство за хора с увреждания, което се провежда в катарската столица Доха....

27 октомври | 10:32
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Злато за Стела Енева в Катар

Злато за Стела Енева в Катар

Параолимпийката Стела Енева стана първа в тласкането на гюле днес на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания, което се провежда в...

23 октомври | 20:05
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