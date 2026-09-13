Контузеният Присадов би Лигети във втория манш на слалома
Измъчваният от силни болки в дясното коляно Стефан Присадов (на снимката) зае престижното 28-о място в слалома на световното по ски алпийски дисциплин...
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Измъчваният от силни болки в дясното коляно Стефан Присадов (на снимката) зае престижното 28-о място в слалома на световното по ски алпийски дисциплин...
Американката Микаела Шифрин спечели без много усилия титлата в слалома от световното във Вейл и Бийвър Крийк и се нареди до Яница Костелич и Кристел К...
Силен ден в гигантския слалом от Световното първенство във Вейл и Бийвър Крийк имаха българските алпийци. Стефан Присадов (на снимката), който кара съ...
Силно представяне записаха в гигантските слаломи от свентовното българските състезатели. Мария Киркова бе много убедителна в първия манш, като остана...
Стефан Присадов отпадна още в първия манш на слалома за СК по ски в Кицбюел. Българинът стартира със 70-и номер и допусна грешка в горната част на тра...
Черкно. Националът Стефан Присадов (в средата на почетната стълбичка) спечели гигантския слалом от календара на ФИС в словенския курорт Черкно. Четвър...
Леви. Националът в алпийските дисциплини Стефан Присадов ще представя България в първия за сезона слалом за световната купа в Леви (16 ноември). Новин...
Боровец. Националът Стефан Присадов (НСА) спечели титлата в слалома от държавното първенство по ски алпийски дисциплини в Боровец. Това е втори пореде...
Сочи. Стефан Присадов отпадна от надпреварата след първия манш на гигантския слалом от олимпийските игри в Сочи. 23-годишният представител на Бълг...
Пампорово. Националът в алпийските ски Стефан Присадов (НСА) спечели днес слалома за купа „Пампорово". Той финишира с общо време от двата манша от 1:4...
Гармиш-Партенкирхен. Националът по ски алпийски дисциплини Стефан Присадов зае осмо място в проведения днес слалом за ФИС в Гармиш-Партенкирхен (Гер)....
Трентино. Силно завърши участието си на 26-ата зимна Универсиада в Трентино националът по ски Стефан Присадов. Той зае престижното седмо място в слало...
Националът по ски Стефан Присадов (на снимката) ще участва в първия старт (гигантски слалом) от новия сезон на Световната купа в Зьолден (27 октомври)...
Светослав Георгиев, Мария Киркова и Георги Георгиев (от ляво на дясно) по време на лагера в Банско
Националът по ски Стефан Присадов записа историческо класиране в старт от Североамериканската купа в Панорама (Кан). 22-годишният алпиец зае 16-о мяст...