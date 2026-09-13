"Берое" огледа и пловдивчанин
"Берое" огледа и пловдивчанин за заместник на Петър Хубчев. Под тепетата се мълви, че Стефан Генов е привикан, за да обяви вижданията си за тима. За п...
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"Берое" огледа и пловдивчанин за заместник на Петър Хубчев. Под тепетата се мълви, че Стефан Генов е привикан, за да обяви вижданията си за тима. За п...
"Локо" (Сф) чака анонимен футболист от втория отбор на "Фулъм". Треньорът на столичани Чечо Генов разкри, че англичанинът е трябвало да пристигне във...
Треньорът на "Локо" (Сф) Стефан Генов нададе вой до небесата преди гостуването на пловдивските си адаши. "Разполагаме с 15-16 полеви футболисти. Сезо...
София. Стефан Генов подписа за 2 г. с "Локо" (Сф). Той сменя начело на тима Емил Велев, чиято глава падна след 1:2 от "Любимец" в събота. "Железничар...
София. Локомотив (София) вече има нов треньор. Собственикът на ''железничарите'' Николай Гигов освободи от поста Емил Велев - Кокала след слабия ст...