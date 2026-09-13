Млади висшисти назначени на работа в община Гоце Делчев
Благоевград. Петима млади специалисти, завършили висше образование, започнаха работа по програма „Старт в кариерата" в община Гоце Делчев. Те са на въ...
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Благоевград. Петима млади специалисти, завършили висше образование, започнаха работа по програма „Старт в кариерата" в община Гоце Делчев. Те са на въ...
Монтана. 60 младежи – магистри от различни специалности, са кандидатствали за 5 свободни места в администрацията на общината в Монтана, съобщи кметът...
Благоевград. Четирима души ще бъдат назначени в администрацията на община Благоевград по програма „Старт в кариерата". Основната й цел е да бъдат осиг...
Кърджали. Двайсет и един души, завършили висше образование, кандидатстваха за петте позиции в областна администрация Кърджали по програмата „Старт на...