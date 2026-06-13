Голяма несправедливост с пенсиите. Десетки хиляди са засегнати
Голяма несправедливост се забелязва между старите и новите пенсии Средната пенсия за дългогодишните пенсионери е значително по-ниска от тази на н...
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Голяма несправедливост се забелязва между старите и новите пенсии Средната пенсия за дългогодишните пенсионери е значително по-ниска от тази на н...