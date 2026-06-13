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Село иска референдум

Село иска референдум

След местните избори на 25 октомври жители на петричкото село Старчево искат още един вот. Става въпрос за организиране на референдум срещу фермер. Пр...

24 ноември | 8:59
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