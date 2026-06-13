Бумащина отказва село да се бори за пасищата си
Жители на петричкото село Старчево са готови да "хвърлят кърпата" и да спрат битката за своите пасища. Местните хора започнаха съдебна битка преди 25...
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Жители на петричкото село Старчево са готови да "хвърлят кърпата" и да спрат битката за своите пасища. Местните хора започнаха съдебна битка преди 25...
След местните избори на 25 октомври жители на петричкото село Старчево искат още един вот. Става въпрос за организиране на референдум срещу фермер. Пр...
Жителите на петричкото село Старчево чакат решението на общинския съвет за провеждането на референдум в населеното място. Местните хора внесоха в общи...