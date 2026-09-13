Евакуираха старчески дом заради пожар край морето
Всички са в безопасност, няма пострадали, съобщиха от областната управа
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Всички са в безопасност, няма пострадали, съобщиха от областната управа
Други шест са ранени при пожар в старчески дом
В незаконния хоспис пожар уби човек
От медиите разбирам, че е имало проверки, каза кметът
Всички обитатели са евакуирани
Заради положителната проба на учител под карантина поставят и учениците от 4 класа
Президентът Володимир Зеленски е приканил вътрешния министър да започне разследване
Герд Мюлер има и прогресивна деменция
Спасени са 50 души, обитатели на сградата
Прокурори започнаха разследване в дома по сигнал на асоциация, зящитаваща правата на пациентите
89-годишният Кирил Маринов от Германия дари специализиран автомобил на дома за стари хора в село Горна Вереница, община Монтана, съобщи директорът на...
30 души на "златна възраст" ще живеят от днес в бившата резиденция на Тато в лесопарка "Липник" край Русе. Луксозният старчески дом официално се откри...
Голяма неексплодирала бомба от Втората световна война е открита под старчески дом в гъсто населен район на Южен Лондон. Строители са се натъкнали на г...
Полицаи и ловци издирват от денонощие жената Възрастна жена от старческия дом в сунгурларското село Славянци изчезна безследно. Повече от денoнощие о...
Милано. Бившият премиер на Италия Силвио Берлускони започна днес да работи като помощник в старчески дом в Милано, предаде BBC News. Съгласно решение...
Мобилни екипи ще се грижат за възрастните хора вкъщи, казва Лазар Лазаров
Благоевград. 65-годишен обитател на Дома за стари хора в Благоевград бе намерен мъртъв в стаята си. Около 17:30 часа във вторник във 02 РУП е получен...
Хасково. Пенсионери се врекоха във вечна вярност. 88-годишният Райчо Петров взе днес 72-годишната Иванка Тянева за своя съпруга. Бракът на двамата об...