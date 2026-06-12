Отложиха делото срещу Дейвид Брайсън за убийството на Станко
Видин. Видинският окръжен съд не даде ход на делото срещу 74-годишния британец Дейвид Брайсън, който е подсъдим за убийството на 11-годишния Станко Ми...
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Видин. Видинският окръжен съд не даде ход на делото срещу 74-годишния британец Дейвид Брайсън, който е подсъдим за убийството на 11-годишния Станко Ми...