КНСБ и КТ "Подкрепа" с общ национален стачен комитет

София. КНСБ и КТ "Подкрепа" ще излязат с общ национален стачен комитет. Това потвърди в предаването "Преди всички" по БНР президентът на КТ "Подкрепа...