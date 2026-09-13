"Подкрепа" решава за стачни действия
София. Висшият форум на КТ „Подкрепа" заседава извънредно в петък, за да обсъди ситуацията в страната и да вземе решение какви действия ще предприеме...
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София. Висшият форум на КТ „Подкрепа" заседава извънредно в петък, за да обсъди ситуацията в страната и да вземе решение какви действия ще предприеме...
София. КНСБ и КТ "Подкрепа" ще излязат с общ национален стачен комитет. Това потвърди в предаването "Преди всички" по БНР президентът на КТ "Подкрепа...
София. Синдикатите от КНСБ и КТ "Подкрепа" правят общ национален стачен комитет поради необходимостта от съвместни действия при създалата се социално-...