Кардиолог с фалшива диплома в старозагорската болница
Шефът на отделението по инвазивна кардиология в университетската болница в Стара Загора - д-р Иван Вуцов е с фалшива диплома. Това става ясно от препи...
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Шефът на отделението по инвазивна кардиология в университетската болница в Стара Загора - д-р Иван Вуцов е с фалшива диплома. Това става ясно от препи...