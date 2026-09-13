Бог съществува! Математици откриха доказателства
Новата им книга е базирана на възгледите на 62 нобелови лауреати
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Новата им книга е базирана на възгледите на 62 нобелови лауреати
Идеята не е да се плашим, а да се подготвим за нея
Засега не е ясно кога Пригожин е направил изказването си и доколко е бил сериозен
Василев е министър именно от квотата на ИТН, но реши да напусне партията
Академик Сф може да прекрати съществуването си
Министерството на земеделието и храните не било поканено и не е участвало в работната група, която е разработвала законопроекта за въвеждането на данъ...