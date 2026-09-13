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Свобода vs. сигурност

Свобода vs. сигурност

Терористите са победили, ако ни заставят да заживеем във военни лагери Димитър Бочев,писател "Свободата е един от най-скъпоценните дарове, които неб...

30 ноември | 6:10
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