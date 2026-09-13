ГЕРБ: Грозна лъжа е, че са спирани пари от европрограми
От ГЕРБ определиха като "грозна лъжа" твърденията на БСП, че има спрени 1.1 млрд. лева от Брюксел по Програмата за развитие на селските райони. "Няма...
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От ГЕРБ определиха като "грозна лъжа" твърденията на БСП, че има спрени 1.1 млрд. лева от Брюксел по Програмата за развитие на селските райони. "Няма...
София. "По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейската инвестиционна банка и трябва да бъде од...
София. Близо 1 млрд. лв. е размерът на неразплатените средства към бизнеса от страна на държавата, заради спрените плащания по оперативни програми. То...
Трябва да се търси отговорност от тези, които управляват ОП "Околна среда", каза още той