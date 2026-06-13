София спортува в бижу за 3 млн. лв
Уникален спортен комплекс ще отвори врати в София през лятото. На 30 юли се очаква да приключи строежът в парк "Възраждане" в квартал "Зона Б-5". Това...
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Уникален спортен комплекс ще отвори врати в София през лятото. На 30 юли се очаква да приключи строежът в парк "Възраждане" в квартал "Зона Б-5". Това...