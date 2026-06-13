Спортът по телевизията в събота
А" група, XXXI кръг, Първа шестица От 17,30 ч."Берое" - "Ботев" - Нова спорт"Литекс" - "Лудогорец" - Диема"Локо" Сф - ЦСКА - Диема спорт. Diema Spor...
Следете всички новини, анализи и коментари за Спортна Събота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
А" група, XXXI кръг, Първа шестица От 17,30 ч."Берое" - "Ботев" - Нова спорт"Литекс" - "Лудогорец" - Диема"Локо" Сф - ЦСКА - Диема спорт. Diema Spor...
Диема спорт 17,30 Футбол, "А" група: "Ботев" - ЦСКА; 20,00 "Левски" - "Славия" (пряко) Diema14,45 Футбол, Англия: "Саутхямптън" - "Астън Вила"; 19,3...
БНТHD 14,40 Футбол, ЕП до 17 г.: България - Испания (пряко) Diema Sport17,30 Футбол, "А" група: "Черно море" - "Левски"; 20,00 ЦСКА - "Лудогорец" (п...
Diema sport14,45 Футбол, Англия: "Лестър" - "Нюкасъл" (пряко)17,30 Футбол, "А" група: "Марек" - "Черно море"; 20,00 "Локо" Пд - "Славия" (пряко) Diem...