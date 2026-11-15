Извънземен Карлос Насар, подобри световния си рекорд с 5 кг!
Българският феномен надскочи собственото си върхово постижение само 10 дни след триумфа в Китай
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Българският феномен надскочи собственото си върхово постижение само 10 дни след триумфа в Китай
Габи била на "Мелдронат" само 3 седмици Има много по-силни неща, ако искаме да лъжем, подкрепи я треньорът й Сама намерих и стигнах до лекарството,...
Българският спорт е на път да се забърка в страхотна каша. Оказа се, че спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова е взимала допинг....