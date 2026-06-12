Бандерас се бие с гъба
"Спонджбоб: Гъба на сухо" е 3D приключение, щуро и забавно. Лентата е комбинация между анимация и игрално кино с участието на Слаш, Антонио Бандерас и...
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"Спонджбоб: Гъба на сухо" е 3D приключение, щуро и забавно. Лентата е комбинация между анимация и игрално кино с участието на Слаш, Антонио Бандерас и...