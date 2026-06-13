Части от София без вода в сряда (ВИЖТЕ КЪДЕ)
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата в сряда. Вижте къде: На 20 януари 2016 г. (сряда), във връзка с подм...
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„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата в сряда. Вижте къде: На 20 януари 2016 г. (сряда), във връзка с подм...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата във вторник. Вижте кои: На 14 април 2015 г. (вторник), във връзка с...