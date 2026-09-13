Спешна среща в ЕС заради Русия
Външните министри ще заседават в понеделник
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Външните министри ще заседават в понеделник
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На сбирката в Бояна на 23 март ще се взимат мерки за бъдещето на футбола ни
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Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов спешно замина за ГКПП – Кулата – Промахон в сряда сутринта. Причината е новата блокада на границата...