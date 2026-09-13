Всичко за Спенс

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"Българ" събира Спенс и Wosh MC

"Българ" събира Спенс и Wosh MC

Неделчо Богданов взе заем от банка, за да нарисува първия български 3D филм Готините типове от анимационния сериал "Българ", по които истерясват малк...

01 ноември | 7:50
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Спенс пак захапа Криско

Спенс пак захапа Криско

София. Рапърът Спенс, който е сред пионерите в жанра у нас, пак се закачи с новоизлюпения Криско, с когото враждуват от лятото и си подмятат реплики....

28 декември | 21:45
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