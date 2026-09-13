Спенс с нов хит: Фак Америка, Viva Russia (ВИДЕО)
Рапарът Спенс излезе с нов хит на пазара - "Фак Америка Viva Russia". В песента изпълнителят възпява своята любов към СССР с рими. В видеоклипа образ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Спенс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Рапарът Спенс излезе с нов хит на пазара - "Фак Америка Viva Russia". В песента изпълнителят възпява своята любов към СССР с рими. В видеоклипа образ...
Спенс яхна вълната и тези дни пусна парче, в което иронизира Криско и доц. Гого Лозанов. Поводът е скандалната песен "Видимо доволни", която ядоса СЕМ...
Неделчо Богданов взе заем от банка, за да нарисува първия български 3D филм Готините типове от анимационния сериал "Българ", по които истерясват малк...
В началото всичко се правеше с любов, сега рап индустрията е заразена
София. Рапърът Спенс, който е сред пионерите в жанра у нас, пак се закачи с новоизлюпения Криско, с когото враждуват от лятото и си подмятат реплики....
Рапърът играе убиец в "Корпус за бързо реагиране 2" и пуска нов клип
Рапърът е от лошата нова бригада на мафиота