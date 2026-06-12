Гърците на нов бунт срещу икономиите
Десетки строителни работници се включиха в протеста срещу пенсионната реформа в Атина днес
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Десетки строителни работници се включиха в протеста срещу пенсионната реформа в Атина днес
Германският парламент даде зелена светлина за спасителната програма на Гърция, която е на стойност 86 млрд. евро. Решението бе взето с голямо мнозинст...
Гърция е отправила официално искане за нов спасителен заем от фонда за помощ на еврозоната Европейски механизъм за стабилност (European Stability Mech...
Янис Пападимитриу, Дойче веле Още ли се играе на покер или вече се преговаря истински? Този въпрос си задават много гърци след провала на поредната с...
Комшиите имат пет дни да решат за спасителната програма, те се опъват Еврогрупата постави ултиматум на правителството на СИРИЗА в Гърция до петък да...
Брюксел. Гърция и Еврогрупата засега не постигат споразумение за предоговаряне на спасителната програма на съседката ни, съобщи АФП, позовавайки се на...