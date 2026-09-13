Спартак посече Септември във Варна
Варненският тим се изкачи на шестото място във временното класиране с 39 точки
Следете всички новини, анализи и коментари за Спарта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Варненският тим се изкачи на шестото място във временното класиране с 39 точки
Останаха най-голямата болка на велик владетел и пълководец
Чешкият "Спарта" не даде шанс за победа на "Лудогорец". Тази вечер разградчани загубиха с 0:1 в контролата, която се игра в Австрия. Точен за чехите...
Словаци и чехи се млатиха на мач в Братислава. Агитките на "Слован" и "Спарта" Пр прекъснаха в 42-ата мин мача между двата отбора от Лига Европа, спеч...
"Лудогорец" прегази и лидера в Чехия - "Спарта". За успеха 1:0 в Испания се разписа Христо Златински от фаул. Халфът копира хитрото изпълнение на Мони...