Бивша Солунска гимназия чества 135 г. с изложби, концерти и конференции
С богата културна програма учениците и учителите в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград ще отбележат 135-годишнин...
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С богата културна програма учениците и учителите в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград ще отбележат 135-годишнин...