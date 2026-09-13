Колко слънце ни трябва през лятото?
Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
Следете всички новини, анализи и коментари за Солариум. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Учени разкриват къде е границата между полезното и опасното
Здравата кожа изглежда – и се усеща – по-добре в дългосрочен план
Заради длъжници към бюджета
Рекламите на солариуми и употребата им на лица под 18-годишна възраст вече са забранени със закон във Франция. Популярната, но потенциално опасната ул...
Тенорексията е модерната болест на нашия век