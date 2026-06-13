В спасителен център се излюпиха две малки соколчета
Две малки соколчета се излюпиха в спасителния център за диви животни на сдружение „Зелени Балкани" в Стара Загора. Пета години тук се реализира амбиц...
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Две малки соколчета се излюпиха в спасителния център за диви животни на сдружение „Зелени Балкани" в Стара Загора. Пета години тук се реализира амбиц...