Ето кой е героят от пламналия влак от София за Варна
Адекватна реакция е предотвратила жертви
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Адекватна реакция е предотвратила жертви
Това са изчислили експерти на Световната банка
81-годишен мъж загина при катастрофата на пътя София-Варна. Това съобщи Нова тв и уточни, е той е шофирал лек автомобил със софийска регистрация. Инц...
Тежка катастрофа е станала на пътя София-Варна. Инцидентът е станал в 13:20 часа между селата Камбурово и Кьосевци, предаде агенция „Фокус". 5-годишн...
Верижна катастрофа на пътя София-Варна отне живота на един човек. Други няколко души са ранени, но няма опасност за живота им. Инцидентът е станал в...
Проблем с влака Варна – София! Композицията е блокирана и не мърда от Мадара. Композицията е там от 8,55, вагоните са препълнени, сред пътниците има и...
Двама души са загинали след катастрофа на Главния път София – Варна. Инцидентът е станал малко след 12 часа, в участъка между разклона за с. Славщица...
Ловеч. Запалил се е тежкотоварен камион влекач на пътя София - Варна край ловешкото село Малиново, съобщиха от областната дирекция на полицията в Лове...
Два допълнителни нощни бързи влака между София и Варна пуска "БДЖ-Пътничеки превози" от 13 юли до 21 септември. От 15 до 31 юли без събота и неделя до...