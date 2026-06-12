Влакът София-Карлово дерайлира
Пътническият влак София – Карлово е дерайлирал във входните стрелки на гара Стряма. Това съобщиха от пресцентъра на БДЖ и уточниха, че локомотивът и д...
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Пътническият влак София – Карлово е дерайлирал във входните стрелки на гара Стряма. Това съобщиха от пресцентъра на БДЖ и уточниха, че локомотивът и д...