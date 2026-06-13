Балони в небето летяха за болните от редки заболявания
В Международния ден на редките болести стотици разноцветни балони полетяха в небето над София, символизиращи хилядите видове редки болести. Всички те,...
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В Международния ден на редките болести стотици разноцветни балони полетяха в небето над София, символизиращи хилядите видове редки болести. Всички те,...
Добрич. Съботната утрин събра близките на жертвите на влака София - Кардам в добричкия храм "Св. Георги", където архиерейският наместник отец Иван Дой...