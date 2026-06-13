40 хил. души ще летят от София до Цюрих
Около 30-40 хил. души годишно ще се възползват от възобновената директна авиолиния София - Цюрих, съобщи днес министърът на транспорта Ивайло Московск...
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Около 30-40 хил. души годишно ще се възползват от възобновената директна авиолиния София - Цюрих, съобщи днес министърът на транспорта Ивайло Московск...