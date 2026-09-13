ЦСКА наниза 8 гола на София 2010
ЦСКА наниза цели осем гола на София 2010. Двубоят бе от 7-ия кръг в Югозападна „В" група. Самир Аясс вкара първото попадение в 8-ата минута, Йордан Й...
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ЦСКА наниза цели осем гола на София 2010. Двубоят бе от 7-ия кръг в Югозападна „В" група. Самир Аясс вкара първото попадение в 8-ата минута, Йордан Й...
Все повече се влошава качеството на живот в София, сочи класация на "Икономист интелиджънс юнит" (EIU), аналитичното звено на авторитетното британско...
ЦСКА забърка каша с билети за двубоя за Купата на България срещу "София 2010" в сряда. Първоначално шефовете обявиха вход свободен за привържениците в...