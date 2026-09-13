Поуки и съвети от св. Серафим - Софийския чудотворец
Популярен е сред хората с това, че помага като му се напише писмо и се остави при саркофага му
Следете всички новини, анализи и коментари за Софийски Чудотворец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Популярен е сред хората с това, че помага като му се напише писмо и се остави при саркофага му
Свети Порфирий управлявал църквата в Газа 25 години
Официалната канонизация на Свети Серафим Софийски Чудотворец ще бъде извършена днес. Тържествата по този повод започнаха още вчера, когато имаше литий...