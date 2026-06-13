Ръст на социалните услуги в Старозагорско
Броят на потребителите на социални услуги в Старозагорска област се е увеличил със 7,5 на сто през последната година. Това отчете на днешното си засед...
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Броят на потребителите на социални услуги в Старозагорска област се е увеличил със 7,5 на сто през последната година. Това отчете на днешното си засед...